  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Aktüel

Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 01:14:05 -
Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.A. idaresindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesinde Suadiye Caddesi'nden Akın Caddesi istikametinde seyrederken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.P. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!
Dünya

Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!

İsrail ile "normalleşmeye" devam eden Suudi Arabistan'ın din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı...
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları pa..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı