  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da organize suç örgütüne operasyon
Aktüel

Ankara'da organize suç örgütüne operasyon

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:36:28 -
Ankara'da organize suç örgütüne operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve baskı uygulayarak kazanç sağladıkları, direnenlere karşı nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri belirlenen bir suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Liderliğini cezaevinden yeni çıkan Menderes Y'nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 20'si yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan, aralarında Menderes Y'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’
Dünya

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’

Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YPG’nin ayrı devlet kuracağını idd..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Pakistan yine şaşırtmadı! Azerbaycan için mesaj
Dünya

Pakistan yine şaşırtmadı! Azerbaycan için mesaj

Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın gerçekleştirdiği hain sonrası Azerbaycan'a destek mesajları geliyor. İslam ülkesi Pakistan'ın Başbakanı I..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı