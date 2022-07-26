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Yerel Ankara'da operasyon: Çok sayıda terörist yakalandı!
Yerel

Ankara'da operasyon: Çok sayıda terörist yakalandı!

Ankara’da, terör örgütü PYD/YPG mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2022-07-26 07:02:00 -
Ankara'da operasyon: Çok sayıda terörist yakalandı!

Ankara’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 19 yabancı uyruklu şahsa yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken şahısların YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli işlemlere başlanıldı.

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