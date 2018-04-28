Ankara'da ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar

Ankara'da bu sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi.

Eskişehir yolunda merkez istikametine seyreden kadın sürücü F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan F.A, araçtan fırlayarak karşı şeride düştü. Bu sırada merkez istikametinden gelen iki otomobil de F.A'ya çarptı.

Kadın sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, F.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpışan aracın olay yerine gelen bir çekiciyle kaçırıldığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri telsizden çekici üzerine yüklenmiş bordo renkli aracın arandığı anonsunu geçti.

Ayrıca ekipler, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.



BİR BAŞKA KAZA



Başkentteki bir diğer kazada ise otomobil metro durağına çarptı.

Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Keçiören istikametine ilerleyen İbrahim Salmanlı'nın kullandığı 81 AAC 428 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi binası yakınındaki metro durağına çarpıp durabilen otomobilin sürücüsü araç içinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü otomobilinden çıkardı. Salmanlı, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Ön kısmı hurdaya dönen otomobilden kopan parçalar, cadde üzerine saçıldı.