Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da bugün okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba okullar açık mı?

Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.

Ankara'da okullar bugün tatil mi?

Ankara'da okullarda tatil var mı, yok mu? Ankara Valiliği, fırtınanın bugün de devam edeceği uyarısında bulundu. Ankara'da okullar bugün tatil mi? Ankara'da okullarda tatil var mı, yok mu? Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ankara Valiliğinden 1 Aralık Çarşamba gününe ilişkin tatil açıklaması henüz gelmedi.