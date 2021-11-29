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Eğitim Ankara’da okullar tatil mi? 30 Kasım Ankara’da okullar tatil edildi mi?
Eğitim

Ankara’da okullar tatil mi? 30 Kasım Ankara’da okullar tatil edildi mi?

Ankara okullar var mı? Ankara Valiliği yapılan açıklama ile vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı uyardı. 30 Kasım Salı günü Başkentte lodosun etkili olması bekleniyor. Peki, Ankara’da okullar tatil edildi mi? Ankara yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:24:00 -
Ankara’da okullar tatil mi? 30 Kasım Ankara’da okullar tatil edildi mi?

Ankara’da 30 Kasım Salı günü fırtına etkili olacak. Yapılan açıklamalarda vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Peki, Ankara’da okullar tatil oldu mu?

Ankara’da okullar tatil mi? 30 Kasım Ankara’da okullar tatil edildi mi?

Ankara’da 30 Kasım Salı günü şiddetli fırtına etkili olacak. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara´da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara’da yarın eğitim öğretime ara verileceği yönünde bir açıklama henüz yapılmadı.

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Çanakkale okullar tatil mi? 30 Kasım Çanakkale okullar olacak mı?

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