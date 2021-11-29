Ankara’da 30 Kasım Salı günü fırtına etkili olacak. Yapılan açıklamalarda vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Peki, Ankara’da okullar tatil oldu mu?

Ankara’da okullar tatil mi? 30 Kasım Ankara’da okullar tatil edildi mi?

Ankara’da 30 Kasım Salı günü şiddetli fırtına etkili olacak. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara´da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara’da yarın eğitim öğretime ara verileceği yönünde bir açıklama henüz yapılmadı.