  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Eski senatör “ABD’ye bağımlıyız” diyerek isyan etti: Keşke biz de Türkiye gibi üretebilsek

Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi

İstanbul ve Marmara’da yılbaşı sürprizi! Uzmanı kar yağışı için tarih verdi

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

ABD’de Siyonist Lobiler Tartışması: “Açık Mesajlar Krizin İşareti mi?” Prof. Selman Öğüt yazdı

Emperyalist Cumhuriyet’e kapak olsun! Ortaokul öğrencilerinden müthiş KAAN çalışması

Siyaseti bırakıyor mu? Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

İstanbul’daki uyuşturucu baskınında şok gelişme: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İdam cezasını getirin artık!
Gündem Ankara'da öğretmenlerine saygısızlık yapan 7 öğrencinin cezası belli oldu
Gündem

Ankara'da öğretmenlerine saygısızlık yapan 7 öğrencinin cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da öğretmenlerine saygısızlık yapan 7 öğrencinin cezası belli oldu

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde fizik öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında yürütülen disiplin soruşturması tamamlandı. Okul yönetiminin kararı sert oldu: 5 öğrenci okuldan tamamen atılarak örgün eğitim dışına çıkarıldı.

Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde geçen ay yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, eğitim camiasında büyük bir tepki dalgasına yol açmıştı. Fizik öğretmeni M.C. ders anlattığı sırada öğrencilerin sergilediği saygısız tutumlar sonrası başlatılan soruşturma sonuçlandı.

DİSİPLİN KURULU EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ

Görüntülerin incelenmesi ve öğrenci ifadelerinin alınmasının ardından toplanan okul disiplin kurulu, ibretlik bir karara imza attı:

  • Örgün Eğitimin Dışına Çıkarıldılar: Olayın merkezinde bulunan 5 öğrenci, artık normal okul hayatına devam edemeyecek şekilde örgün öğretim dışına çıkarma cezası aldı.

  • Okul Değişikliği: Olaya karışan diğer 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ ETKİLİ OLDU

Görüntülerde öğrencilerin öğretmenleri ders anlattığı esnada etrafında toplanarak alaycı hareketler sergilediği görülmüştü. Kamuoyunda oluşan "öğretmene saygı" hassasiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın disiplin yönetmeliğindeki son düzenlemeler, kararın bu denli ağır olmasında etkili oldu.

 

31 Aralık okullar yarım gün mü?
31 Aralık okullar yarım gün mü?

Yaşam

31 Aralık okullar yarım gün mü?

Okullarda noel ve çekiliş yasağı azgınları kudurttu
Okullarda noel ve çekiliş yasağı azgınları kudurttu

Gündem

Okullarda noel ve çekiliş yasağı azgınları kudurttu

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi
Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Yaşam

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi
Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi

Gündem

Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23