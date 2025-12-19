Ankara'da öğretmenlerine saygısızlık yapan 7 öğrencinin cezası belli oldu
Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde fizik öğretmenleriyle alay eden öğrenciler hakkında yürütülen disiplin soruşturması tamamlandı. Okul yönetiminin kararı sert oldu: 5 öğrenci okuldan tamamen atılarak örgün eğitim dışına çıkarıldı.
Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde geçen ay yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, eğitim camiasında büyük bir tepki dalgasına yol açmıştı. Fizik öğretmeni M.C. ders anlattığı sırada öğrencilerin sergilediği saygısız tutumlar sonrası başlatılan soruşturma sonuçlandı.
DİSİPLİN KURULU EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ
Görüntülerin incelenmesi ve öğrenci ifadelerinin alınmasının ardından toplanan okul disiplin kurulu, ibretlik bir karara imza attı:
-
Örgün Eğitimin Dışına Çıkarıldılar: Olayın merkezinde bulunan 5 öğrenci, artık normal okul hayatına devam edemeyecek şekilde örgün öğretim dışına çıkarma cezası aldı.
-
Okul Değişikliği: Olaya karışan diğer 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ ETKİLİ OLDU
Görüntülerde öğrencilerin öğretmenleri ders anlattığı esnada etrafında toplanarak alaycı hareketler sergilediği görülmüştü. Kamuoyunda oluşan "öğretmene saygı" hassasiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın disiplin yönetmeliğindeki son düzenlemeler, kararın bu denli ağır olmasında etkili oldu.