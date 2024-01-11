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Gündem Ankara’da muhtarlık yarışına katılan Mustafa Samsun, düşük bir bütçe ile çektiği tanıtım filmi ile sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
Gündem

Ankara’da muhtarlık yarışına katılan Mustafa Samsun, düşük bir bütçe ile çektiği tanıtım filmi ile sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Yeniakit Publisher
2024-01-11 11:36:00 -

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken muhtar adayları da seçim çalışmalarına başladı. Aslen Yozgatlı olan 38 yaşındaki Mustafa Samsun da ikamet ettiği Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde muhtar adayı olarak, çalışmalarına başladı. Muhtar adaylığını duyurmak ve kendini tanıtmak için düşük bir bütçe ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Mustafa Samsun, milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Samsun’un videodaki doğal halleri ve kullandığı efektler insanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaştığı videonun bu kadar patlayacağını düşünmediğini ifade eden Mustafa Samsun, “Fenomen olacağımı tahmin etmiyordum. Biz videoyu maddi imkanlarımız düşük olduğu için az bir bütçe ile çekmiştik. İnşaat işi ile uğraşıyorum. Taşeronluk yapıyorum inşaatlarda” ifadelerini kullandı.

 

“Cuma pazarımızda kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri için onlara da alan tahsis edeceğim”

Mahallesinde çok eksik olduğunu dile getiren Samsun, “Sağlık ocağımız yetersiz, çok küçük. Parklarımızda güvenlik sıkıntısı var, güvenlik kamerası yok. Parklarımızın etrafında tel örgü yok. Tel örgü çektireceğim. Cuma pazarımızda kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri için onlara da alan tahsis edeceğim. Otobüs sıkıntısı, ulaşım sıkıntısı var. Kazanırsak bu sıkıntıları çözmeye çalışacağız inşallah" dedi.

Videonun sosyal medyaya düştüğünü gördüğünde çok heyecanlandığını ifade eden Samsun, “İyi yorum yapan da vardı, kötü yorum yapan da. Hepsinden de Allah razı olsun. Hepsi de kardeşimizdir” diye konuştu.

 
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“Çok hoşuma gitti sağ olsunlar”

Videoya yapılan olumlu ve olumsuz yorumlara değinen Samsun, “Desteğimiz seninle, muhtarımızın kazanmasını istiyoruz, saf, temiz, dürüst gibi güzel yorumları okudum. Çok hoşuma gitti sağ olsunlar. Kötü yorumların olmasını istemezdim. Çok da kötü yorum yapan yoktu ama elbiseme takılanlar oldu, bana takılanlar oldu” dedi.

Bu süreçte eşinden, ailesinden ve akrabalarından destek aldığını belirten Samsun, “İnsanların tanıtım videomda gördükleri doğallığım gibi muhtar olduğumda da aynı şekilde devam edeceğim. Bizim özümüz aynı, sıkıntı yok bizde. Mahallemi yöneteceğim. Bu işi kavrarım ben. Tanıtım filmimde gördüğünüz sempatim ile mahallemi yönetmeye talibim” dedi.

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Yorumlar

havva BULUT

akit bu kadar çekinmeyin chp adayları acıkladı a haber vermedi koro halinde vermediniz bu haber bile sizi korkutuyormu Allahtan bu kadar kortsanız cennetlik olursunuz sansür siz vermeyince duyulmuyormu sanıyorsunuz yorumuda gizlede rezil olma

adnan bayraktar

gece vakti korna ne olaaa muhtar adayım o kornayı duyan oy vermez sana
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