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Ankara'da Mansur Yavaş hareketliliği! Bir araya gelecekler!

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumartesi günü bir görüşme yapacağını öne sürdü.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:12
Ankara'da Mansur Yavaş hareketliliği! Bir araya gelecekler!

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumartesi günü bir görüşme yapacağını belirtti.

Fırat, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Ankara adaylığı için adı gündemde olan Mansur Yavaş ile de bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Fırat, Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesi için ise bir tarih vermedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:12
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • Piyade Piyade 1 sa önce
    Ankara da başka adam mı yok hep bu isim konuşuluyor
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