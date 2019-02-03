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Ankara’da Maduro’ya destek, ABD’ye tepki

Ankara'da toplanan bir grup “Dik dur eğilme, Türkiye seninle” sloganları attı. Grup, Maduro için dua ederken, emperyalist ülkeleri de lanetledi.

03 Şubat 2019 Pazar 11:01
Ankara’da Maduro’ya destek, ABD’ye tepki

Türk dostu ve Osmanlı hayranı Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya destek sürüyor...

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Maduro’ya destek vermek amacıyla “Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için” yazılı pankartla Venezuela Büyükelçiliği önünde toplandı. Platform sözcüsü Zeynel Abidin Özkan, ”Bizler buradan emperyalistlere sesleniyoruz. Sizin sinsi planlarınız, topunuz, tüfeğiniz varsa bizim imanımız, kardeşliğimiz, duamız, mazlumlarımız var. Tüm dünya bu zalimlere en yüksek şekilde zalim olduklarını haykırmalı. İngilizlerin kurgulayıp Siyonist İsrail ve ABD’nin oynadığı Venezuela oyununu inşallah mazlumlar kazanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. Osmanlı
  2. Venezuela lideri Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Nicolas Maduro
  5. Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu
  6. Platform sözcüsü Zeynel Abidin Özkan
  7. Siyonist İsrail
  8. ABD

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