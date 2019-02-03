Ankara’da Maduro’ya destek, ABD’ye tepki

Türk dostu ve Osmanlı hayranı Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya destek sürüyor...

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Maduro’ya destek vermek amacıyla “Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için” yazılı pankartla Venezuela Büyükelçiliği önünde toplandı. Platform sözcüsü Zeynel Abidin Özkan, ”Bizler buradan emperyalistlere sesleniyoruz. Sizin sinsi planlarınız, topunuz, tüfeğiniz varsa bizim imanımız, kardeşliğimiz, duamız, mazlumlarımız var. Tüm dünya bu zalimlere en yüksek şekilde zalim olduklarını haykırmalı. İngilizlerin kurgulayıp Siyonist İsrail ve ABD’nin oynadığı Venezuela oyununu inşallah mazlumlar kazanacak” diye konuştu.