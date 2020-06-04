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Gündem

Ankara'da kritik Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul etti

Libya'da darbeci general Hafter'in saldırılarının durdurulup geri püskürtülmesiyle hız kazanan gelişmeler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:45:00 - 2020-06-04 15:30:41
Ankara'da kritik Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul etti

Türkiye ile savunma alanında işbirliğine giderek ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamada önemli mesafeler kat eden meşru Libya yönetimi ve ordusunun başarıları devam ederken, Başbakan Serrac bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. 

Libya yönetimini ortadan kaldırmak üzere başkente girmesine ramak kalan Hafter'in ilerleyişi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli yönetimin talebi üzerine sağlamaya başladığı savunma işbirliği sayesinde önlenmişti.

Libya ordusu, 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Berlin konferansında sağlanan ateşkese uymayan Hafter güçlerine karşı, 25 Mart'ta Barış Fırtınası Harekatı'nı başlatmıştı.

Hafter güçlerini hızla gerileten Libya ordusunun hamlesi sürüyor.

Başkentin güneyi, Misrata açıkları ve Trablus'un batısı yönünde eş zamanlı ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun başarısında SİHA'ların sağladığı hava desteği oldukça etkili oldu.

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