Ankara'da kritik Filistin zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Beştepe'de yapılan üçlü görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Filistin Devleti'nin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik" derken, "iki devletli çözüm" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti" denildi.

Hamas'tan 'anlaşmaya varıldı' açıklaması

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Abbas liderliğindeki heyet ile Haniyye liderliğindeki heyet, Filistinli grupların Temmuz sonunda Mısır'da yapacağı toplantı öncesi Ankara'da bir araya geldi.

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Açıklamada sözlerine yer verilen Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Ankara'daki görüşmede, "Filistin meselesine yönelik, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e ilişkin tehlikelerle mücadelede, ulusal çabaların birleştirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını" aktardı.

Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mısır'daki toplantı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz'da Filistinli direniş grupları genel sekreterlerine 29-30 Temmuz'da Kahire'de olağanüstü bir toplantı çağrısı yapmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, yaptığı açıklamada Mısır'daki yetkililerle gerçekleştirilen istişare sonrasında Abbas'ın toplantı davetinin Filistinli grupların tamamına iletildiğini belirtmişti.