Ankara'da koronavirüsü yenen hastane çalışanı görevine başladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen hastane personeli Arzu Pirpiroğlu, görevine başladı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde memur olarak çalışan 40 yaşındaki Arzu Pirpiroğlu ile eşi ve 12 yaşındaki oğluna 25 gün önce koronavirüs teşhisi konuldu.



Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınan aile taburcu edilirken, Pirpiroğlu da sağlığına kavuşmasının ardından görevine döndü.

Arkadaşları Pirpiroğlu'nu hastane bahçesinde alkışlarla karşıladı.

Başhekim Mehmet Nuri Acar, Arzu Pirpiroğlu'na "Aramıza yeniden hoş geldin." diyerek çiçek verdi.

Pirpiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine destek olan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Arkadaşlarının desteğinin kendisine hastalıkla mücadelede moral verdiğini anlatan Pirpiroğlu, "Toplumda bu hastalığın sadece yaşlılarda görüldüğü şeklinde yanlış ve yersiz bir kanaat var. Hastalık çocuk ve gençlerde de ortaya çıkabiliyor. O yüzden Sağlık Bakanlığımızın aldığı bütün tedbirlere uyalım. Gelecek güzel için tedbiri elden bırakmayalım." dedi.