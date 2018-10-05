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Ankara'da korkutan yangın

Restoranda çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

05 Ekim 2018 Cuma 07:49
Ankara'da korkutan yangın

Çankaya Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak'ta bir restoranda çalışanların temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik panosu patladı. Patlama sonrası çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanlar ise kendilerini dışarı atarak itfaiyeye durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında restorandan yükselen dumanlar çevredeki iki apartmanı etkisi altına aldı. Binada oturanlar yaşadıkları panikle dışarı çıktı.

Binada oturanların dumandan etkilenme ihtimaline karşı olay yerine 112 Acil Servis ambulansları sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın sonrası, ünlü sanatçıların da sahne aldığı öğrenilen restoranda büyük çapta hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 07:49
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