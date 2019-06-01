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Ankara'da korkutan deprem

Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kelecik merkezli bir deprem meydana geldi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:07
Ankara'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Deprem saat 19.25 sıralarında gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:07
  1. deprem
  2. Ankara
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • şskşsk3 sa önce
    hermafrodit emin'e kestirdin mi lan?
  • abdrhmnabdrhmn3 sa önce
    meclisin içi sallansında allahsızlar imana gelsin korkudan
  • DavudiDavudi3 sa önce
    Türk milleti o kadarda korkak değil ya! Belki heyecanlandıran deprem denseydi ama 3,5 habermiz bile olmadı

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