Ankara'da korkutan deprem Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kelecik merkezli bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Deprem saat 19.25 sıralarında gerçekleşti.

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