Ankara'da korkutan deprem

Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kelecik merkezli bir deprem meydana geldi.
01 Haziran 2019 Cumartesi 21:07
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Deprem saat 19.25 sıralarında gerçekleşti.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:07
YORUM YAZ