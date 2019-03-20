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Ankara'da korkunç olay! 'Deccal bu' diyerek boğazını kesmiş

Başkent Ankara'da geçtiğimiz günlerde bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde bulunan erkek cesedinin ardından çalışmalarını derinleştiren emniyet güçleri, maktülün katilini tespit ederek gözaltına aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
Ankara'da korkunç olay! 'Deccal bu' diyerek boğazını kesmiş

Ankara'da sokakta yürürken rastladığı tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Ankara Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce sokakta defalarca bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Fatih Arınmış (30) cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Etimesgut ilçesinde oturan, çeşitli suçlardan sabıkalı Barış K. (28) olduğunu belirledi.

Evine giderek şüphelinin annesiyle görüşen polis ekipleri, Barış K'nin evde olmadığını ancak olay gecesi annesine cinayeti itiraf ettiğini öğrendi.

Telefonla görüştürüldüğü annesi tarafından ikna edilerek eve gelmesi sağlanan Barış K, gözaltına alındı.

Deccal olduğunu söyleyerek öldürmüş

Emniyetteki ifadesinde Barış K'nin, "Arınmış'ı, 2005'te trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin ruhunu rahatsız ettiği için 'deccal'olduğunu söyleyerek öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesik izleri bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  1. Ankara
  2. ankara
  3. cinayet
  4. deccal cinayeti
  5. korkunç olay
  6. Fatih Arınmış
  7. gözaltı

YORUM YAZ

  • Hasta herifHasta herif16 dk önce
    Deccal kendinin deccal olduğunu bilse deccal olmazdı. Meczupta kendini bilse cinayeti işlemezdi.
  • ......41 dk önce
    Kendisi deccal gibi.
  • CandarCandar43 dk önce
    Ne is? Bunun gibi binlercesi var ve sokaklarda serbest dolasiyorlar. Emini bunu da serbest birakacaklar ki daha cok masumu oldursun.

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