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Yaşam Ankara'da korkunç kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yaşam

Ankara'da korkunç kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Ankara Pursaklar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 43 yaşındaki sürücü Emrah Atlı vefat etti.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

 

Kaza, Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı’nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Atlı (43) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emrah Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Atlı’nın cenazesi, bugün Akyurt Güzelhisar Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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