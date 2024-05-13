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Gündem Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-13 11:59:00 -
Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'ya giden ailenin içinde bulunduğu 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı.

Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü ve yolculardan 2 kadının, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı, ilk müdahale sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 1 kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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