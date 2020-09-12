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Yaşam Ankara'da korku ve paniğe neden olmuştu! Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı
Yaşam

Ankara'da korku ve paniğe neden olmuştu! Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji, öğleden sonra Ankara'da korku ve paniğe neden olan toz fırtınasının Kırıkkale'de de beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:55:00 -
Ankara'da korku ve paniğe neden olmuştu! Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınasının Kırıkkale'de de görülmesi beklendiğine dair uyarıda bulundu.

Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da vatandaşta korku ve paniğe neden olan toz fırtınası meydana geldi. Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda bazı vatandaşlar "Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Polatlı'da meydana gelen toz fırtınasının Kırıkkale'de de beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Öte yandan yapılan açıklamada, vatandaşlar muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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