Ankara'da korku dolu anlar! Alkollü yolcu şoföre bıçak çekti
Ankara'da belediye otobüsünün şoförü ile alkollü olduğu iddia edilen şahıs arasında kavga çıktı. Şoföre bıçak çeken yolcunun, otobüsün önünü kestiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenimahalle ilçesi İstanbul Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 540 numaralı hatta çalışan 06 DTT 9919 plakalı EGO otobüsünün şoförü ve alkollü olduğu iddia edilen yolcu arasında gerginlik yaşandı.
Yolcu şoföre bıçak çekti
Otobüste bulunan yolculardan birisinin hakaret edip bıçak çekmesinin ardından EGO şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı. Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girmesinin ardından aşağı indirilen yolcu, otobüsün ön camına yumruk atarak EGO şoförüne yönelik hakaretlerine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görgü tanığı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, olayla ilgili inceleme başlattı.