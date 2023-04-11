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Ekonomi Ankara’da konut alanları satışa çıktı
Ekonomi

Ankara’da konut alanları satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 13:49:00 -
Ankara’da konut alanları satışa çıktı

Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü 2 adet konut alanını ihaleyle satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 26.04.2023 günü saat 09:00’da Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacak. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)

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