Ankara'da komşu dehşeti! Otoparkta dehşet saçan 3 şüpheli tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu M.Ç.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle darbedip silahla tehdit eden S.Y. ve beraberindeki 2 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
ANKARA’nın Keçiören ilçesinde komşu M.Ç.’yi darbedip silahla tehdit eden S.Y. ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.
Olay, Keçiören ilçesi Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. S.Y., iddiaya göre beraberindeki 2 kişiyle birlikte komşusu M.Ç.’yi henüz bilinmeyen nedenle darbedip, silahla tehdit etti. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)