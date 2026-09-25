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Yerel Ankara'da komşu dehşeti! Otoparkta dehşet saçan 3 şüpheli tutuklandı!
Yerel

Ankara'da komşu dehşeti! Otoparkta dehşet saçan 3 şüpheli tutuklandı!

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Ankara'da komşu dehşeti! Otoparkta dehşet saçan 3 şüpheli tutuklandı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu M.Ç.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle darbedip silahla tehdit eden S.Y. ve beraberindeki 2 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde komşu M.Ç.’yi darbedip silahla tehdit eden S.Y. ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

Olay, Keçiören ilçesi Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. S.Y., iddiaya göre beraberindeki 2 kişiyle birlikte komşusu M.Ç.’yi henüz bilinmeyen nedenle darbedip, silahla tehdit etti. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

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