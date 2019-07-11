Ankara'da kimyasal madde alarmı
Ankara'da bir hastanede laboratuvar içerisinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu alarm verildi.11 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal madde alarmı yaşandı.
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koridora kimyasal madde döküldüğü iddiasıyla tedbiren girişlerin kapatıldığı daha sonra ise girişlerin yeniden açıldığı öğrenildi.
Bakanlık: 19 kişi etkilendi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir." denildi.
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