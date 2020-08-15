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Aktüel

Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi Bolu'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:19:57 -
Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi Bolu'da yakalandı

BOLU (AA) - Ankara'da karantinada olmaları gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Gölcük Tabiat Parkı girişinde gerçekleştirilen kontrolde, 2 kişinin Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gerektiği belirlendi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 kişiyi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Öte yandan tabiat parkı içinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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