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Yerel Ankara'da kaçakçılık operasyonu
Yerel

Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:26:00 -
Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 16-22 Ağustos'ta operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 12 milyon 568 bin 400 kaçak makaron, 5 bin 600 uyuşturucu hap, 84 litre sahte alkollü içki, 132 kilogram kaçak tütün, 780 paket kaçak sigara, 214 kaçak elektronik eşya, 25 kaçak cep telefonu ve 35 sahte bandrol ele geçirildiği, 24 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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