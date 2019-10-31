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Yerel

Ankara'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Başkentte kaçak kazı yapan 8 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

2019-10-31 14:34:00 -
Ankara'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesi Boyalı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, define arayan A.K, M.D, T.T, A.T, M.Y, H.M, Ç.G. ve F.Ş'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı 2 jeneratör, 9 kesici ve delici alet, 25 metre elektrik kablosu, kürek, el lambası ve kullanılmış fünye kapsülü ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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