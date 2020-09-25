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Aktüel Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:14:00 -
Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de bulunduğu 6 kişi Milli Eğitim Bakanlığı önünde gösteri yapmak istedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın önünde toplanan grubu yaptıkları gösterinin izinsiz olduğunu belirterek uyardı.

Uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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