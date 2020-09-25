Ankara'da izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı
ANKARA (AA) - Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde izinsiz gösteri yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de bulunduğu 6 kişi Milli Eğitim Bakanlığı önünde gösteri yapmak istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın önünde toplanan grubu yaptıkları gösterinin izinsiz olduğunu belirterek uyardı.
Uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.