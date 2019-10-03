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Ankara'da ilk 3 boyutlu yaya geçidi

"Yaya öncelikli trafik yılı" etkinliğinde Altındağ Belediyesi tarafından Ankara’nın ilk 3 boyutlu yaya geçidi hayata geçirildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:20
Ankara'da ilk 3 boyutlu yaya geçidi

Karapürçek Şehit Osman Kablan Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Muhteremİnce ve AsımBalcı öğrencilerle birlikte yayalara bilgilendirici broşür dağıtarak uyarılarda bulundular. Etkinlikte Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Ankara'nın ilk 3 boyutlu yaya geçidi de hayata geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren yaya güvenliği nöbetinde çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.

“Amacımız farkındalığı artırmak”

Uygulamanın toplumda farkındalığı artırmak için düzenlendiğini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Daha önce yaya geçişlerinde öncelik tanınması yönünde kanun ve düzenleme yapılmıştı mevzuatımızda. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde böyle bir düzenleme çıkmıştı. Biz bunun farkındalığını oluşturmak ve uygulamasını tekrar hatırlatmak üzere Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bugün İçişleri Bakanlığı olmak üzere 81 ilimizde böyle bir faaliyet yapıyoruz çocuklarımızla. Amacımız toplumumuzda yaya önceliğinde farkındalığı artırmaktır. Trafik lambası bulunmayan yerlerde araçların durmasını bilinçlendirmektir" dedi.

Yayalara öncelik verilmeli”

Altındağ Belediye Başkanı Balcı ise 3 boyutlu yaya geçidinin hayata geçirilmesinden mutlu olduklarını ifade etti. Balcı, "Gerçekleştirilen yaya güvenliği nöbetinde başkentimizin ilk 3 boyutlu yaya geçidini de hizmete aldık. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulun önünde yaptığımız farkındalık etkinliği çok önemliydi. Araç sürücülerinin yaya geçiş noktalarında yayalara öncelik vermelerini istiyorum. Bu bir kural değil artık alışkanlık olmalı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:20
  1. Ankara
  2. Altındağ Belediye Başkanı Balcı
  3. Karapürçek Şehit Osman Kablan Ortaokulu
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
  5. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu
  6. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
  7. 3 boyutlu yaya geçidi

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