Ankara'da ‘ilaç’ operasyonu

Ankara'da yetkisiz ilaç satılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 1262 cinsel içerikli ürün ve 56 bin 340 ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de bir depoda yetkisiz ilaç satıldığını belirledi.

Depoyu takibe alan ekipler, sabah saatlerinde operasyon için harekete geçti.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 1262 cinsel içerikli ürün ile ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi olduğu tespit edilen 56 bin 340 ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.