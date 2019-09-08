0553 313 94 23

Ankara'da hırsızlık yaparken elektrik akımına kapıldı

Altındağ ilçesinde trafodan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

08 Eylül 2019 Pazar 09:07
Ankara'da hırsızlık yaparken elektrik akımına kapıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi'nde yaşayanlar, elektriklerin kesildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) görevlileri, kesintinin sebebini araştırmak için bölgeye gitti.

Görevliler, Fatin Sokak'ta inceledikleri bir trafonun kapısının açık ve içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

19-09/08/basliksiz-1-1567920650.jpg

Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trafonun içindeki kişinin adının Murat O. olduğu ve elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı belirlendi.

19-09/08/basliksiz-1-1567920666.jpg

Kablo hırsızı olduğu iddia edilen Murat O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:07
  1. Ankara
  2. hırsız
  3. hırsızlık
  4. elektrik akımı
  5. ankara
  6. altındağ
  7. trafo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de düşürdüğü telefonunu ararken kaza yaptı
    1. İzmir'de düşürdüğü telefonunu ararken..
    2. İstanbul Kadıköy'de silahlar konuştu!..
    3. Bahşiş kutusu faresi, gözde turizm..
    4. Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli..
    5. Tahran’dan gelişmiş santrifüj hamlesi
    6. Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana..
    7. Karaburun Bilim Kongresi’nde "Yerel..
    8. Kurtulmuş: Milli çizgiden dönmeyiz
    9. Ankara'da hırsızlık yaparken elektrik..
    10. Düzce'de yine aynı vahşet! Sokak..
    11. Fırat'ın doğusunda yeni süreç başladı!
    12. Diyarbakır'da eve ateş açıp kayıplara..
    13. Kadın doktoru darp eden kadın için..
    14. Madem israf var bu araçları niye aldın?
    15. Yeni eğitim öğretim yılı yarın..
    16. ‘Türkiye’den kötü haber’ diyerek..
    17. (Özel) İstanbul’da okullarda temizlik..
    18. GÜNDEM / 8 Eylül 2019
    19. Çorum'da trafik kazası: Ölü ve..
    20. Yılmaz Akpınar Kültür Evi açılıyor
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı