Ankara'da havai fişekler yangına neden oldu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gece saatlerinde Hacıbey Mahallesinde havai fişek atılması sonucu yangın çıktı.

Hacıbey Mahallesindehavai fişek atılması sonucu kıvılcımdan dolayı otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangında bölgede bulunan evdeki şahıslar büyük korku yaşadı. Polise ve itfaiyeye haber verildikten sonra yangın çevredeki evlere sıçramadan engellendi. Bölge halkı çıkan yangında çok korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

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