Ankara’da hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? 5, 6, 7, 9,10 ve 11 sınıflar uzaktan eğitim mi oldu?

Gelen bir son dakika haberine göre binlerce öğrenciyi çok yakından ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Açıklanan karara göre Ankara’da yarından itibaren 5, 6, 7 ve lise 9,10 ve 11’inci sınıflar online eğitime geçiyor. Konuyla ilgili karar Ankara Valiliği tarafından açıklandı.

Ankara’da artış gösteren vaka sayıları sonrasında uzaktan eğitim kararı alındı. Vali başkanlığında toplanan İL Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi konusunda karar alındığını açıkladı. Valilik tarafından alınan karar şu şekilde aktarldı: 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde; Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.