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Ankara'da gecekonduya baskın! 'Kılıç' oynarken yakalandılar

Mamak ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen  bir gecekonduya polis ekiplerince operasyon yapıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:03
Ankara'da gecekonduya baskın! 'Kılıç' oynarken yakalandılar

Akdere Mahallesi Mehmet Ali Altun Caddesi'nde bir  evde kumar oynatıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği  ekipleri söz konusu iki katlı gecekonduya baskın yaptı.

İçeride bulunanların iskambil kağıtlarıyla "Kılıç" adı verilen bir  oyunla kumar oynadığını tespit eden ekipler 30 bin lira ele geçirdi.

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen D.A. hakkında  adli işlem başlatılan operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye ise kişi  başı 259 lira olmak üzere toplam 2 bin 72 lira para cezası uygulandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:03
  1. Ankara
  2. kumar

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