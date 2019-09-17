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Ankara'da FETÖ’cülere ağır darbe!

Ankara’da FETÖ'ye operasyonunda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17 Eylül 2019 Salı 10:21
Ankara'da FETÖ’cülere ağır darbe!

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:21
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)
  3. ByLock
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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  • DurmazDurmaz19 dk önce
    Fettuşların üzerindeki yahudi büyüsü, onların gerçekleri görmelerini engelliyor. Hangi delili getirirsen getir, adamların gözü kulağı duymuyor. Vakra inmiş duyu organlarına, duyup işitmiyor, işitiyor ama idrak edemiyor zavallılar

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