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Gündem Ankara'da feci kaza: Tren traktöre çarptı
Gündem

Ankara'da feci kaza: Tren traktöre çarptı

Başkent Ankara'da yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:07:00 - 2021-06-02 15:08:05
Ankara'da feci kaza: Tren traktöre çarptı

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Aslan K.’nın kullandığı 34 EJ 3930 plakalı traktör, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada gelen yük treninin çarpması sonucu ikiye bölündü. Trenin lokomotif kısmında traktörün motor kısmı ve tekerlerinin olduğu görülürken, tren seferleri kaza nedeniyle durduruldu.

Traktör sürücüsü Aslan K. traktörden atlayarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada hafif yaralanan Aslan K. tedbir amaçlı Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tren yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.

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