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Gündem Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Ayaş ilçesinde hareket halindeki bir araç uçuruma yuvuarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:54:00 -
Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Ayaş ilçesinde hafif ticari araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinden meydana geldi. Metin Çatak yönetimindeki 42 AVA 36 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altıına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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