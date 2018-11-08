0553 313 94 23
impression

Ankara'da feci kaza! Kurtarmaya gelen itfaiyeye büyük şok

Ankara Keçiören'de bulunan Fatih Köprüsü'nde refüjdeki baz istasyonu direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye aracının üzerine baz istasyonu direği düştü.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:26
Ankara'da feci kaza! Kurtarmaya gelen itfaiyeye büyük şok

Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giden Ali Bıyık (39) yönetimindeki 20 BV 251 plakalı otomobil, yolda bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Otomobilin plakasını anons ederek bölgedeki diğer ekipleri uyaran polisler sürücünün aşırı hız yaptığını bildirdi.

Bir süre sonra bölgeye sevk edilen polis ekipleri söz konusu aracın Keçiören Fatih Köprüsü'nde kontrolden çıkarak refüjdeki baz istasyonu direğine çarptığını gördü.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi isteyen polisler, kaza yapan otomobilin yanına geldiklerinde araçta sıkışan sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı.

Baz istasyonu direği itfaiye aracının üzerine düştü

Araçta sıkışan Ali Bıyık'ın cesedi olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada otomobilin çarptığı baz istasyonu direği itfaiye aracının üzerine devrildi.

Araçta hasara neden olan direk ve baz istasyonu vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle Fatih Köprüsü üzerindeki trafik yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 06:26
  1. ankara
  2. vinç
  3. itfaiye
  4. baz istasyonu
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Kaplan takımı’ detayı… Korkunç ayrıntı ilk kez ortaya çıktı
    1. ‘Kaplan takımı’ detayı… Korkunç..
    2. Seviye yerlerde! Halkı galeyana..
    3. 'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş.....
    4. Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar..
    5. İlk o ilde yapılacak... Adayların..
    6. Bakanlıktan önemli adım... Marketlere..
    7. Ankara'da feci kaza! Kurtarmaya gelen..
    8. ‘Uçan bomba’ önlemi
    9. Olayın seyrini değiştirecek belgeler..
    10. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    11. Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e..
    12. Elmander önerdi Galatasaray transfer..
    13. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    14. Cengiz Ünderli Roma kazanmayı bildi! 2-1
    15. İtalyan devi Roma, Trabzonspor'un 17..
    16. Trump direk yüzüne söyledi: Sen berbat..
    17. Afrin'de kahpe pusu! 6 sivil hayatını..
    18. THY'den 9 ayda müthiş kâr
    19. MEB'den devrim niteliğinde düzenleme:..
    20. Ankara havalimanına düşman komutanın..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi