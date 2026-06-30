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Yerel Ankara’da feci kaza! 8 yaralı
Yerel

Ankara’da feci kaza! 8 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara’da feci kaza! 8 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde ters şeride giren otomobil ile servis aracı çarpıştı. Lalahan semtinde meydana gelen kazada servis aracı şarampole savrulurken, 8 kişi yaralandı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Lalahan semtinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyreden 06 AEZ 826 plakalı servis aracı, yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesinde Lalahan semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AEZ 826 plakalı servis aracı Ankara istikametinde seyrederken yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk incelemesinin ardından sürücüsünün yaptığı manevrayla yol kenarına devrilen servis aracında 6, otomobilde ise 2 yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobil ve servis aracı, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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