  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara’da feci kaza
Yerel

Ankara’da feci kaza

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 05:41:00 -
Ankara’da feci kaza

Kaza gece saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Devlet Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sincan Ayaş istikametinde seyir halinde olan 06 AT 9314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay