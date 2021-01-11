Ankara’da fay hattı nerede? Ankara’da depreme dayanıklı semtler hangisi? Ankara deprem riskli ilçeler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ankara ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, 22.53'te olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken merkez üssünü Kalecik ilçesi olarak son dakika açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Ankara depremi ile ilgili bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar, az önce Ankara'yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF'a kadar uzanıyor olabilir. Arkadaşlar Kalecikte sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale'de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz.

Ankara’da deprem fay hattı geçiyor mu?

Ankara Türkiye Fay Hattı haritasına bakıldığında 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülüyor. Ancak konu ile ilgili yapılan araştırmalar bunun tehlike barındırmadığı anlamına gelmediğini açığa çıkardı.

Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor. Bununla beraber şehrin merkezinde de birçok aktif fay hattı var. Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları itibari ile Ankara'da tehlike altındaki illerden biri oluyor.

Ankara’da deprem riski bulunan ilçeler hangileri?

Ankara'nın birçok ilçesinde de depren riski bulunuyor. Araştırmacılar Ankara'daki en riskli bölgenin Demetevler bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Ankara'nın kuzeyindeki Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam'da risk içeren bölgeler arasındadır. Ankara'dan Ankara Fay Hattı geçmese de şehrin çevresinden geçen fay hatları riski işaret ediyor. Ankara bölgesini tehlike altına alan tek şey fay hatları değil, bölgedeki binaların sağlam olmaması da riski arttıran etmenler arasında yer almakta.

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