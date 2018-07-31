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Ankara'da faciadan dönüldü!

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Balgat mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerindeki yol çöktü.

31 Temmuz 2018 Salı 20:43
Ankara'da faciadan dönüldü!

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerindeki Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yol çöktü.

Polis ekipleri, yoldaki çökme nedeniyle alanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bulvar üzerindeki araçların geçişi polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken belediye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 20:43
  1. Ankara
  2. ankara sağanak yağış

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