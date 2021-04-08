  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel
Ekonomi

Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel

Güncel ekmek fiyatı Ankara | Ramazan ayı öncesinde Ankara’da ekmek fiyatlarında indirim olacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Peki, Ankara’da halk ekmek ne kadar? Ankara’da ekmek kaç lira?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:11:00 -
Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel

Ankara ekmek fiyatı | Ankara’da son günlerde ekmek fiyatlarının düşeceği ileri sürülüyordu. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Ankara’da ekmek ne kadar?

Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, “6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” açıklamasında bulundu.

Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?
Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Ekonomi

Nakdi destek parası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den yeni Filistin kararı
Dünya

ABD'den yeni Filistin kararı

ABD yönetimi eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurdu.
Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!
Gündem

Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!

Sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı tehdit eden Çin Büyükelçiliği b..
Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor
Dünya

Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor

Rus donanmasının yetiştirdi beyaz balinaların (beluga) küresel iletişim ağına darbe vurmasından endişe ediliyor. Olası bir savaş durumunda R..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay