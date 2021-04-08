Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel
Güncel ekmek fiyatı Ankara | Ramazan ayı öncesinde Ankara’da ekmek fiyatlarında indirim olacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Peki, Ankara’da halk ekmek ne kadar? Ankara’da ekmek kaç lira?
Ankara ekmek fiyatı | Ankara’da son günlerde ekmek fiyatlarının düşeceği ileri sürülüyordu. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Ankara’da ekmek ne kadar?
Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, “6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” açıklamasında bulundu.