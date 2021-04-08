Ankara ekmek fiyatı | Ankara’da son günlerde ekmek fiyatlarının düşeceği ileri sürülüyordu. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Ankara’da ekmek ne kadar?

Ankara'da ekmek 1 lira mı oldu? Ankara ekmek fiyatı güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, “6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik” açıklamasında bulundu.