Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yol üzerindeki durağa dalmıştı. 3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti Feci kazada olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, durumları ağır olan 3 yaralı ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha kurtarılamamıştı. Kazanın nedeni araştırılıyor Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine gelmiş, kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etmişti. Şoför tutuklandı Dün meydana gelen kazanın ardından bugün duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.