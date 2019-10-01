Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı.01 Ekim 2019 Salı 19:21
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yol üzerindeki durağa dalmıştı.
3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti
Feci kazada olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, durumları ağır olan 3 yaralı ise hastanede tedavi altına alınmıştı.
Hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha kurtarılamamıştı.
Kazanın nedeni araştırılıyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine gelmiş, kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etmişti.
Şoför tutuklandı
Dün meydana gelen kazanın ardından bugün duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.
YORUM YAZ