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Yerel Ankara’da düğün çıkışı yaşanan kavga kameraya yansıdı
Yerel

Ankara’da düğün çıkışı yaşanan kavga kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 03:35:00 -

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde düğün çıkışı yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup birbirine saldırdı. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

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