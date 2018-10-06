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Ankara'da dolmuş magandası yakayı ele verdi! Sabıkası şoke etti

Bindiği dolmuşta tartıştığı kadına küfürler edip dövmeye kalkışan 'dolmuş magandası' İzzet Atılkan, yakalanarak cezaevine gönderildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:16
Ankara'da dolmuş magandası yakayı ele verdi! Sabıkası şoke etti

Olay, 30 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan dolmuş içerisinde seyahat eden Nazan Bozkurt ile İzzet Atılkan arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası İzzet Atılkan, genç kadına küfürler edip, fiziksel saldırıda bulundu. Nazan Bozkurt, yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı. Nazan Bozkurt, bu kişi hakkında daha sonra suç duyurusunda bulundu.

YAKALANDI: Yaşanan olay sonrası gasp büro amirliği ekipleri İzzet Atılkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında, İzzet Atılkan'ın bulunabileceği adres ve yerler sık sık kontrol edildi. Yapılan bu çalışma neticesinde İzzet Atılkan, önceki akşam Ufuktepe Osmangazi Caddesi'nde polis tarafından yakalandı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI: GBT sorgusunda, Atılkan'ın 'hakaret, 'basit yaralama ve yaralama' suçlarından 4 ayrı hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Atılkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:16
  1. Ankara
  2. ankara
  3. dolmuş
  4. maganda

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