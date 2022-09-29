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Yerel Ankara'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı
Yerel

Ankara'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya daldı. Mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 07:58:00 -
Ankara'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya daldı. Mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alışveriş mağazasına daldı. Mağazanın kepenklerine zarar veren sürücü, otomobilini kaldırımda zor durdurdu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ekiplerine haber verirken mağazada büyük maddi hasar meydana geldiği görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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