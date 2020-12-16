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Aktüel Ankara'da dini nikahlı eşini öldüren kadın tutuklandı
Aktüel

Ankara'da dini nikahlı eşini öldüren kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:00:53 -
Ankara'da dini nikahlı eşini öldüren kadın tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara Pursaklar'da, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdürmekle suçlanan cinayet zanlısı tutuklandı.

İddiaya bilgiye göre, Gülyeşim K. ile dini nikahlı eşi Önder Çelik ve onun resmi nikahlı eşi Seher Çelik ile yaşadığı evde sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Gülyeşim K, Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından evden ayrılan zanlı, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Gülyeşim K, sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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