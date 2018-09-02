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Ankara'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Nallıhan ilçesinde, orman kesim işçisi Enver Bayraktar (40), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.

02 Eylül 2018 Pazar 15:41
Ankara'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, ilçe merkezine bağlı Uluhan Mahallesi Elvanlar mevkisinde meydana geldi. Nallıhan Orman İşletme Şefliği'nin orman kesim alanında işçisi olarak çalışan Enver Bayraktar yönetimindeki traktör, engebeli yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü Bayraktar, traktörün altında kaldı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bayraktar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Enver Bayraktar'ın cansız bedeni, ambulansla hastanenin morguna götürüldü. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:41
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