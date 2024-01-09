  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şırnak'tan petrol fışkırıyor: Bir ilimizde daha yeni petrol umudu yeşerdi!

BAE'den İsrail'in talebine cevap: Zelenskiy'den isteyin

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

Katar'da Blinken'dan İsrailli aşırı sağcı bakanlara tepki: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez

Fransa'yı sarsan karar! İstifasını duyurdu

Hollanda istihbarat çalışanı: 2007'de İran'da nükleer tesise sabotajda çok büyük rol aldı! Paylaşım ortalığı karıştırdı

ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

RTÜK'ten sevindiren haber: Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı!

Rusya, Türkiye'den almaya başladı: Türkiye, Rusya'ya yumurta gönderecek! Türkiye'ye mesajı

Türkiye'deki operasyonları durduruldu mu? Chery Türkiye'den flaş açıklama
Yerel Ankara'da dehşet! Kurşun yağdırdı
Yerel

Ankara'da dehşet! Kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 03:54:00 -
Ankara'da dehşet! Kurşun yağdırdı

Ankara Gölbaşı'nda içerisinde müşterilerin de olduğu lokantaya kurşun yağdırdı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde içerisinde müşterilerin de olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilerin de bulunduğu lokantanın önüne gelerek kurşun yağdırdı.

Kurşunlar lokantanın camlarına isabet ederken olayda yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23