Gündem Ankara’da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen DEAŞ üyesi 13 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 13 yabancı uyruklu şüpheli hakkında bugün itibarıyla gözaltı kararı verildi.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

